美國矽谷創投天王、PayPal共同創辦人、前總統川普金主泰爾（Peter Thiel）遭爆料是聯邦調查局（FBI）的線人，並疑似透過與FBI的關係獲取商業利益。當初介紹泰爾與FBI特務布馬（Johnathan Buma）認識的中間人強森（Charles Johnson）因不滿泰爾拒絕投資其新創公司，而進行報復。

Business insider獨家報導，泰爾是從2021年夏天開始，經由強森的介紹，開始擔任布馬的線人，並獲得Confidential human source（CHS）身分，布馬專門調查政治腐敗與外國勢力影響的事件與活動。另一位消息人士證實，泰爾確實有被列在FBI線人清單上。

消息人士也指出，偶爾能看見泰爾與布馬會面，多方消息都顯示強森的爆料所言不假。根據FBI的CHS政策指南，能夠定期向FBI提供有價值訊息的線人，才能拿到CHS身分，泰爾在同為CHS身分的強森介紹下，向FBI提供資訊。

強森表示，泰爾向FBI提交的訊息，主要與境外勢力接觸、外國政府滲透矽谷等狀況有關。強森也認為，泰爾已經與FBI斷絕關係，因為連布馬都已經被指示在2022年底停止與線人聯繫。

受關注的是，泰爾似乎利用這一層關係獲取商業利益，他持有軟體服務公司Palantir的10%股份，該公司已經向聯邦政府國安體系（五角大樓、FBI、CIA、NSA）出售超過10億美元的軟體與服務。

此外，泰爾去年也被報導，資助間諜軟體公司Boldend，該公司定位為以色列NSO集團的美國競爭對手，NSO的產品已經被FBI採購進行測試。強森之所以站出來爆料，是為了報復泰爾拒絕投資他的新創公司，強森認為泰爾應該對於介紹認識FBI特務布馬有所表示。