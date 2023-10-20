不知道「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯才被換下場，就眼看湖人遭對手逆襲滋味如何？湖人20日迎來開季前最後一場熱身賽，卻在第三節徹底遭到太陽板凳球員打爆，最後以100比123吞下熱身賽第4敗(2勝)，接著就等25日作客遭遇金塊的新球季開幕戰了。

儘管太陽輪休戴文布克、畢爾兩大主力，杜蘭特上半場仍有足夠火力幫助球隊緊咬比分，反觀湖人幾乎都看詹姆斯、安東尼戴維斯兩大主力表演，打完上半場，湖人58比54領先，詹姆斯半場就摘19分，安東尼戴維斯也有13分、5火鍋，杜蘭特半場21分。

眼見太陽第三節開始就讓杜蘭特、艾瑞克戈登退場休息，湖人很快也把先發主力換下，沒想到頓時遭到太陽替補陣容打出誇張15比3猛攻，打完前3節，湖人反而落後太陽16分之多，充分證明湖人板凳戰力確實還沒調整好，也讓太陽帶走勝利。

儘管太陽仍以只打半場的杜蘭特21分最高，可是包含薩賓李(17分)、渡邊雄太(12分)、利特爾(11分)等替補球員表現也相當優異，更是太陽逆轉擊敗湖人的關鍵人物；湖人除了詹姆斯19分與安東尼戴維斯15分，得分最高的是里夫斯14分，替補只有克里斯提10分最高。