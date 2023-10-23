無照的谷姓女子在網路上招攬保母工作，楊男委託她照顧未滿周歲的男嬰，照料經過4個月後，男嬰卻因遭劇烈搖晃頭部致「嚴重的嬰兒外傷性腦損傷」，她還因男嬰吃太多咒罵「王八蛋」，最高法院駁回上訴，依對兒童犯傷害罪將谷女判刑2年定讞。

谷女並無保母技術士證照而從事保母工作，2021年7月7日起受託照顧未滿周歲的楊姓男嬰，工時為全日，地點就在她住處，不料，11月6日下午5、6時許，她以不詳方式劇烈搖晃男嬰頭部，嗣發現男童嘔吐、抽搐、意識不清，趕緊於當天騎乘機車載送男嬰到醫院。

醫院經診斷楊姓男嬰受有外傷性腦損傷，右側前額顳部到頂葉硬腦膜下大面積血腫，急性出血，合併腦脫疝，右眼視網膜多層次出血，左眼視網膜點狀出血等傷害，所幸醫院及時處置得宜且長期治療後，男嬰目前之生長速率已在正常範圍，眼睛追視及眼神接觸符合該年齡發展里程碑，視神經與中樞神經結構正常。

雲林地方法院一審及台南高分院二審認定，每個小孩子都是父母親心中的摯愛、是要小心翼翼捧在手中的寶，也因此，嬰幼兒的照顧無疑是世上至為艱辛、倍感壓力的工作，但谷女卻以劇烈搖晃男嬰頭部，依對兒童犯傷害罪判刑2年，上訴後，最高法院駁回確定。