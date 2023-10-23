台股上周下挫2.04％，外資再度轉為賣超，根據台灣證券交易所統計，上周外資賣超為492.84億元，累計今年年初至10月20日止，外資累計賣超480.42億元。外資總持有股票市值為20兆8,953.08億元新台幣，占全體上市股票市值的40.37％，較10月13日的21兆2,069.07億元新台幣，減少3,115.99億元。