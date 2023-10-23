在個股買賣超方面，台積電(2330)法說會公布財報優於預期，晶圓雙雄外資持續站在買方，聯電(2303)連續2周居外資買超第1大個股，上周買超張數75,945張，台積電買超6,889張排第9，緯創(3231)買超47,839張、誠美材(4960)買超26,930張排名第2、3大。
賣超方面，航空股持續遭到調節，長榮航(2618)賣超84,096張排第1，華航(2610)賣超23,676張排第10，台泥(1101)賣超83,061張居次，中鋼(2002)賣超57,779張排第3。
台股上周下挫2.04％，外資再度轉為賣超，根據台灣證券交易所統計，上周外資賣超為492.84億元，累計今年年初至10月20日止，外資累計賣超480.42億元。外資總持有股票市值為20兆8,953.08億元新台幣，占全體上市股票市值的40.37％，較10月13日的21兆2,069.07億元新台幣，減少3,115.99億元。
在個股買賣超方面，台積電(2330)法說會公布財報優於預期，晶圓雙雄外資持續站在買方，聯電(2303)連續2周居外資買超第1大個股，上周買超張數75,945張，台積電買超6,889張排第9，緯創(3231)買超47,839張、誠美材(4960)買超26,930張排名第2、3大。
賣超方面，航空股持續遭到調節，長榮航(2618)賣超84,096張排第1，華航(2610)賣超23,676張排第10，台泥(1101)賣超83,061張居次，中鋼(2002)賣超57,779張排第3。
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