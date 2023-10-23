在個股買賣超方面，台積電(2330)法說會公布財報優於預期，晶圓雙雄外資持續站在買方，聯電(2303)連續2周居外資買超第1大個股，上周買超張數75,945張，台積電買超6,889張排第9，緯創(3231)買超47,839張、誠美材(4960)買超26,930張排名第2、3大。

賣超方面，航空股持續遭到調節，長榮航(2618)賣超84,096張排第1，華航(2610)賣超23,676張排第10，台泥(1101)賣超83,061張居次，中鋼(2002)賣超57,779張排第3。

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