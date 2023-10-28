PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美國對輝達的AI晶片禁令升級、美債殖利率飆高、以哈衝突、美股財報不佳等多重利空，導致美股本週表現弱勢，進而衝擊台股投資信心，加權指數跌破16200心理關卡，一度修正至16073點，下週需視指數是否能守穩16000重要支撐。不過從基本面來看，上述利空相當程度已反映在股價，加上電子庫存逐漸消化後，企業獲利將迎接新一波上修周期。

至於下週展望，美股持續為財報公布密集期，孫傳恕表示，高通、蘋果財報與展望接棒登場，預料相關數據與看法將左右市場投資情緒，至於下週的聯準會FOMC會議，預期本月將維持利率按兵不動，

孫傳恕指出，目前台股技術面均位於修正低檔，短線有反彈機會，尤其OTC相對大盤抗跌並未同步破底，顯示國內資金仍具信心，如果近日美債殖利率飆升對全球市場衝擊逐漸淡化，台股有機會扭轉本波拉回走勢，尤其外銷等總經數據逐漸改善、以及企業獲利下修即將接近尾聲下，將帶動台股回歸中長期多頭表現。

另外，孫傳恕分析，晶圓龍頭大廠捎來好消息，已定調產業庫存調整達尾聲並迎來復甦跡象，而未來展望2024年至2025年將迎來AI伺服器與PC換機潮，尤其晶圓龍頭大廠看好AI的強勁需求，因此維持年底CoWoS產能加倍計畫，到2025年前產能都會繼續增加；進一步來看，隨著AI上游設備陸續布建，預計明年可望看到具備AI功能的手機、PC等終端消費電子產品問世，並且帶動新一輪的換機潮，搭配中國政策刺激發酵，市場預期明年手機和PC出貨量可望恢復正成長的軌道。