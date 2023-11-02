鑑於AI科技對傳統金融產業的衝擊，數位發展部於今年資服競賽特別設立「AI金融科技應用組」，參賽者可選擇「金融科技服務創新」或「手機+辨識詐騙百百種」作為主題，進行創意發想，前者聚焦傳統金融領域的數位轉型策略，落實金融科技（Fintech）；後者則希望透過「手機＋」，期望以法遵科技（RegTech）找出防範詐騙的新方法。

AI金融科技協會在我國金融科技領域匯集經濟、法律、資工等跨領域產學專家，曾辦理如AI金融科技創新創意競賽、AI金融科技發展論壇等大型有關培育人才及倡議政策發展活動。

本次資服競賽，特選金融科技產、官、學專家現場評審並給予參賽者建議，力求連接創意與實務，務實推動我國AI金融科技發展。

AI金融科技應用組精選13隊菁英隊伍入圍決賽，考評項目包括創意度、計畫周詳度、技術可行性以及提問答覆技巧，最終結果將於11月4日，預計頒發5個獎項，總獎金10萬元。