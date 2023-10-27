中國官媒央視新聞報導，前國務院總理李克強因心臟病發，於今天零時10分在上海病逝。日本政府今天對此表示哀悼之意，並稱李克強「在日中關係發揮了重要作用」。
日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一今天上午表示：「李克強前總理於2018年5月的日中韓領袖會議之際正式訪問我國等作為，在日中關係發揮了重要作用。」
他還表示：「恭敬地為故人祈求冥福的同時，衷心表示哀悼之意。」
中國官媒央視新聞報導，前國務院總理李克強因心臟病發，於今天零時10分在上海病逝。日本政府今天對此表示哀悼之意，並稱李克強「在日中關係發揮了重要作用」。
日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一今天上午表示：「李克強前總理於2018年5月的日中韓領袖會議之際正式訪問我國等作為，在日中關係發揮了重要作用。」
他還表示：「恭敬地為故人祈求冥福的同時，衷心表示哀悼之意。」
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