中國官媒央視新聞報導，前國務院總理李克強因心臟病發，於今天零時10分在上海病逝。日本政府今天對此表示哀悼之意，並稱李克強「在日中關係發揮了重要作用」。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一今天上午表示：「李克強前總理於2018年5月的日中韓領袖會議之際正式訪問我國等作為，在日中關係發揮了重要作用。」

他還表示：「恭敬地為故人祈求冥福的同時，衷心表示哀悼之意。」