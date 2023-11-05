「全國性的河洛漢語詩詞聯吟大會」5日在台中市民俗文物館登場，來自全國25個詩社、300多名同好用河洛漢語吟唱表演、以詩會友。（馮惠宜攝）

踏入詩的殿堂：全國詩社齊聚台中 共贊河洛漢語之美

由梅川傳統文化學會主辦「全國性的河洛漢語詩詞聯吟大會」今（5日）在台中市民俗文物館登場，來自全國25個詩社、300多名同好用河洛漢語吟唱表演、以詩會友，今年以「雲飛風起」為主題，期許透過這樣的活動，讓政府更加重視文化傳承的重要。

河洛語古典詩詞吟唱是過去是傳統書院私塾基礎學科，但在今日卻愈來愈少人能體驗它的優美與迷人；梅川傳統文化學會以推展河洛漢語詩韻之美為職志，透過2年1次全國詩社大會師、詩詞聯吟大會，凝聚同好力量，將古典詩詩賞析朗誦吟唱的傳統文化繼續流傳下去。

5日的聯吟大會由玄門太鼓團「天官賜福／跳加官」演出揭開序幕，大漢清韻、梅川學會學員也以團體吟誦方式表演辛棄疾「永遇樂」、「清平樂」等詞曲；包括台北文化局大稻埕戲苑漢文班、花蓮縣洄瀾詩社、溪頭孟宗詩社等團體輪翻上場帶來精彩演出，最後更以李叔同「送別」為活動畫下句點。

中華民國梅川傳統文化學會致力推展河洛漢語詩韻之美，2017年開始透過兩年一次邀請全國著名詩社在台中會師舉辦全國性的詩詞聯吟表演，今年（2023年）第4屆「全國性的河洛漢語詩詞聯吟大會」，主題是「雲飛風起」取自詞壇前輩辛棄疾「賀新郎-獨坐停雲賦寫懷」。

梅川傳統文化學會前理事長林生源指出，辛棄疾在國難當頭的南宋，憑著個人忠貞愛國的熱血，寫出感動天地、泣鬼神的260多篇詞作，梅川傳統文化學會自許為疾風中的勁草，外面的世界縱然險惡，推展河洛漢語的決心絶不退縮，更不會中途放棄。