在空運市場方面，中菲行指出，10月初大陸黃金周長假以及美國為了黑色星期五購物旺季所增加的庫存，使得從大陸及東南亞到美國的空運運力持續緊張，運價一直在高檔盤旋，其他亞洲航線則保持穩定，預計上述航線自11月中旬到農曆年底，市場對艙位需求將繼續維持旺盛。

以色列、巴勒斯坦衝突及俄羅斯、烏克蘭衝突等緊張情勢並未造成台灣、大陸到歐洲空運市場的衝擊，而且由於德航（LH）在10月底加入台德航線的貨機營運，台灣到以色列及歐洲各位的艙位需求及價位大致穩定平衡。台灣至歐洲比照台灣至美國運價大致是台幣110元/每公斤比台幣130-140元/每公斤。另外由於列國要求中國加一的策略，台灣、香港、大陸、東南亞到印度空運市場今年需求沒有淡季，中菲行持續加強對印度海空運及倉儲的投資及服務以滿足市場旺盛的需求，預期2024年台灣整體空運市場比起2023年會有相當的成長空間。

海運市場因大陸海運需求的快速增長，在黃金周假期結束一周之後最為顯著，為了順應巿場巨大的貨運需求，大部分集裝箱船公司也計畫於11月1日起，對大多數航線再度全面調高運費，同時海運航商為避免運費調漲後又再度下滑，應該會持續實施空班措施。

估計在黃金周期間，約有35％的運力退出市場，其中，跨太平洋東行航線的運力減少34％，歐洲西行航線運力則減少40％。

另外，近期歐盟決定不再延展即將在2024年4月到期的海運聯盟豁免權。雖然部分貨運業者正在評估這個決議是否會對海運業者產生衝擊，但是也有另一派人士認為，終止CBER並不會對現有的三大聯盟（2M、Ocean Alliance和THE Alliance）的聯營，產生任何影響；Alphaliner認為，實際上目前只有極少數海運聯營航商適用並受惠於CBER，所以取消CBER並不會對此行業產生太大影響。