百萬YouTuber Joeman昨（6）日因涉嫌持有大麻，遭警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，引發外界熱議；然而，Joeman過去種種爭議也因此再度被翻出，其中他曾到東京知名紅燈區吉原拍攝「泡泡浴對決」，後來遭馬來西亞YouTuber「Kokee」爆出，Joeman害泡泡浴業者遭日本當局「查水表」罰款，連片中服務的小姐也受到影響。

Joeman去年底曾到東京知名紅燈區吉原拍攝「泡泡浴對決」，但事後YouTuber Kokee重返現場詢問一位在日本經營泡泡浴的小林先生「Joeman來拍片的那家泡泡浴業者聽說後來改名？」對方也坦言「女生有的是因為這件事有影響，然後就…」，Kokee解釋，根據日本法規店家僅能提供洗澡空間，「不小心愛上對方叫做『自由戀愛』，所以店家不能提供跟自由戀愛相關的東西，例如氣墊床」。

然而，片中Kokee強調，其實日本政府有在管理泡泡浴業者，且業者需繳2億日圓(約4800萬台幣)才能拿到牌照，小林先生也表示，現在「吉原」這個地名已經被廢掉，在Goggle上搜不到，現在改名為『千束』。

影片嵌入自KokeeJiang YouTube

網紅Joeman 6日因涉嫌持有大麻，遭新北市刑事警察大隊逮捕，搜獲毒品大麻，依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回；對此，Joeman發出律師聲明表示，基於刑事偵查不公開原則，沒有辦法透露案情細節。

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