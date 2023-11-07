群電前3季合併營收達273.02億元，年減13.5%，合併毛利率為20.6%，年增2.6個百分點，營業利益率達10.4%，年增1個百分點，淨利率達8.5%，年增0.6個百分點，每股盈餘5.81元，其中第3季得力於匯率支持及獲利結構改善，單季合併毛利率為22.4%，季增2.1個百分點，年增1.9個百分點；營業利益率達12.5%，季增2.9個百分點，年增1.1個百分點，稅後淨利為9.42億元，季增19.2%，單季每股盈餘為2.36元，季增19.2%，單季毛利率、營業利益率均為公司成立以來歷史高點。

群光電能前10月合併營收達304.5億元，曾國華表示，今年第4季回到往年趨勢，介於第3季與第2季之間，力拚與去年同期持平。

展望明年，群電表示，PC相關營收在上季已率先重回年成長，隨著明年開始進入大量換機週期，尤其是商用市場經過一年的沉澱，明年有望迎來觸底反彈，成為公司營運成長主要動能；在高毛利或高成長產品方面，伺服器電源近期在中國美國都有指標性的客戶加入，新一代衛星通訊電源預計在第4季起陸續出貨，高階產品預期在明年將帶來更大正面貢獻；至於智慧建築及智慧製造應用目前在手的專案總金額大約40億元左右，可望扮演營運衝高的新推手。