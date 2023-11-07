受到種種原因影響，民眾近期對雞蛋需求下滑，蛋商公會宣布國內雞蛋產地價今起再調降2元，反映到市場消費端的批發價則從周四起同步調降，調整後產地價降至38.5元、批發價48元，也是連續第三次調降。

據農業部「雞蛋產銷資訊」指出，目前蛋雞數量達3403萬隻，每日生產11萬9000箱（約2380萬顆）雞蛋，與國人先前所需的2400萬顆相差無幾。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，受到進口蛋爭議、多縣市團膳不用液蛋等影響，導致民眾消費蛋製品意願較低，但天氣即將轉涼，民眾食欲增加也會促使消費雞蛋，且之後還要關注禽流感疫情對雞蛋生產的影響。

農業部表示，雞蛋價格尊重市場機制，近期由於氣候轉涼及新母雞投入生產，產能已回復，雞蛋每日供應量達12萬箱，因此專案進口雞蛋庫存並未釋出市場，不實訊息造成進口雞蛋污名化，連帶影響國產雞蛋買氣，加上部分縣市營養午餐持續限制使用國產液蛋也影響國產雞蛋消費。

農業部指出，雞蛋是國人民生消費必需品，鑑於氣候變遷與疫情關係等不可確定的風險，農業部將尊重市場機制兼顧民眾消費雞蛋權益，持續透過中央畜產會輔導蛋農與蛋商就雞蛋產銷加強調節，穩定產銷。