微風台北車站頌丹樂6吋泰奶重乳酪蛋糕＋氣泡飲Ｘ4 ，特價1111元。（微風提供）

微風台北車站將迎來周年慶，推出1日限定消費滿額加贈500 點、首四日11至1111元限定優惠、天天買1送1，還有周年慶限定加碼抽，首四日憑當日累積消費滿1500元可抽台北艾麗酒店寰宇套房雙人指定日期住宿券，11/9至11/29單筆消費滿500元，有機會抽中1萬4900元的Sony Dolby Atmos單件式揚聲器。此外，另有瓦城、新高軒、涓豆腐、阿豬媽韓式烤肉吃到飽、快車肉乾、瀧厚炙燒熟成牛排、mister donut優惠券等獎項，共限量777份。

微風台北車站推出周年慶首四日限定以11元至1111元不等餐飲優惠，包括：洪瑞珍珍味老婆餅特價11 元、姥姥酸菜魚雙11姥姥套餐特價1111元、新高軒雙人牛排餐特價1111元等。

另周年慶期間，微風積點禮遇會員於微風台北車站刷微風聯名卡，當日消費滿1200元，即可獲得「法國的秘密甜點兌換券」。