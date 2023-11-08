由嘉義縣文化觀光局定期舉辦的朴通市集，11月搭配「嘉義藝穗節」共同舉辦，11月11日至11月12日將在朴子藝術公園登場。今年市集以單身為主題，推出多項特色單身商品，也推出大受歡迎的和服體驗，單身享變裝半價福利，讓民眾漂亮扮裝遊公園。

朴通市集11月搭配「嘉義藝穗節」共同舉辦，11月11日至11月12日將在朴子藝術公園登場。（圖／嘉義縣文觀局）

11／11~12日上午11時至下午6時，將有50家品牌販售單身特色商品，如單身文創餅乾、微醺梅酒、招桃花水晶飾品、寵物零食蛋糕、告白小禮、還有充滿生活品味的陶瓷花器、香氛片、擴香石等風格小物，在市集消費滿300元可參加打擊九宮格遊戲，挑戰成功可獲得單身狗糧點心乙份。民眾還可至市集參加「脫單聯誼體驗」，透過破冰遊戲認識新朋友，抽鑰匙配對交換禮物，若想祈求告白成功，還可參加許願草繩手作，由品牌「好日作」指導民眾用拉菲草創作繩環，提升告白成功機率。市集也提供多樣DIY手作體驗，讓民眾製作擴香石、木作小物。

悠揚的大提琴樂聲為現場增加浪漫氣氛。（圖／嘉義縣文觀局）

嘉義縣文觀局指出，現場將安排吉他彈唱、魔術秀、綠龍與大提琴演出，以及「再。嘉義鄉村藝術行動」主題藝術節，欣賞坐落於公園內的14件裝置藝術，民眾也可以參加扭蛋機遊戲，將有機會獲得一百元消費金，可至水道頭文創聚落駐點店家消費使用。朴通市集充氣球也將在11月加碼贈送，只要完成指定任務即可獲得限量氣球，有興趣的朋友可以搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」獲得更多活動資訊。