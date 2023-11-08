距2024總統大選僅剩66天，且11月20日就要登記總統候選人，然而藍白整合目前仍陷在泥淖中。對此，前立委郭正亮喊出，今天已經是11月8日，連做民調都幾乎來不及，並透露兩方對各家民調的接受程度。

郭正亮今日在節目《綠也掀桌》談到，柯陣營不接受《美麗島電子報》民調，侯陣營不接受《求真》、《趨勢》、《匯流》跟《台灣民意基金會》民調，這就形成一種僵局，也就是對柯有利的，侯陣營不相信，只接受《TVBS》跟《聯合報》民調。

不過郭正亮也透露，柯陣營雖接受《TVBS》跟《聯合報》，但在這兩份民調中柯侯差異很小，「所以現在很麻煩，侯、柯都只選擇對自己有利的民調在相信」。

除此之外，主持人李珮瑄提到，「謝國樑說，你們再不好好討論，你們會後悔。」郭正亮則回應，謝一直在撮合雙方再見面，但問題是現在沒有方案，兩邊互相不接受對方的方案，個別又秀出對自己有利的民調，「今天已經是11月8日，連做民調都幾乎來不及，而且要自己選（的話），下禮拜就要公布副手了。」

郭正亮認為，政黨應該都要在下禮拜公布不分區立委名單，但還看不到雙方有整合動作，他直言，「國民黨主席朱立倫講的個人民調加政黨支持率各一半，這就是一種方向；如果民眾黨有意見，個人民調占7成，政黨占3成。但民眾黨就是堅持全民調，國民黨不要不公平的讓3%民調對決。」