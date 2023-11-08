台北大巨蛋18日將進行「Home Run 台北大巨蛋預備賽」，遠雄官網索票說明提及，「本賽事活動免費觀賽，不得因場館場地設施設備有缺失或不夠周全，向本場館主張賠償或其他權力。」台北市長蔣萬安直言，完全不合理，可以要求遠雄改進。（摘自台北市議會直播／劉彥宜台北傳真）

台北大巨蛋18日將進行「Home Run 台北大巨蛋預備賽」，並於10日中午開放1.3萬人免費索票。台北市議員指出，遠雄官網索票說明提及，觀眾不得因設備缺失而主張賠償，痛批為「霸王條款」，免費不等於免責。台北市長蔣萬安坦言，完全不合理，免責規定於法無效。遠雄則說明，免責是針對設備不完善，而非對於大眾身體和財產。

社民黨議員苗博雅表示，遠雄官網索票說明提及，「本賽事活動免費觀賽，不得因場館場地設施設備有缺失或不夠周全，向本場館主張賠償或其他權力。」遠雄的免責霸王條款，讓1.3萬人成白老鼠。蔣萬安身為台北市大家長，也具有律師專業，難道可以坐視不管？

她質疑，蔣萬安選舉造勢時活動是免費的，難道支持者因活動免費，場地出現問題時，就沒有資格求償？免費不等於免責。

國民黨議員張斯綱則接獲投訴，大巨蛋賽事備受關注，也將吸引許多記者尤其體育線記者前往採訪，但有記者卻被安排坐在觀眾席，影響採訪工作，且若市府連容納數量的基本數據都無法掌握，顯然準備不合格。

蔣萬安回覆，索票說明完全不合理，可以要求遠雄改進，免責規定在法院也會被判決無效。

他說，針對採訪場地則和遠雄聯繫、了解，目前朝向開放記者室，並規畫媒體專區進行，盡量讓記者方便報導。

體育局長王泓翔補充，賽事由遠雄主辦，現場比照正式比賽設有救護設施，遠雄也有投保公共意外責任險。

遠雄集團副總經理楊舜欽則說，遠雄巨蛋公司體育館開放區域已依法投保場所公共意外責任險，萬人賽也有投保活動型公共意外責任險。目前場館處於預備階段，場地及設備需經實際使用，並經回饋意見後修正調整，確保符合品質標準及安全，才會正式對外營運。

他指出，索票說明是基於免費觀賽對於場館設施設備的不完善或不周全部分，提出的免責聲明，不是對於大眾身體、財產的免責聲明。