正德表示，今年前3季獲利為較去年同期減少，主要去年同期航運景氣飆升，基期墊高，而去年度高價處分舊船挹注業外收益，今年營收與去年同期減少，今年逐季加入的4艘新造環保節能船貢獻的營收可填補去年處分船舶後所產生的營收缺口。

船隊規畫方面，正德於2021年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT），已於今年上半年度如期交付，由日本新來島造船株式會社所打造2艘環保節能新船，分別與日本及加拿大國際性大型航商簽訂5年長約；第3季及第4季分別交付1艘由日本尾道造船株式會社建造環保節能新船，已與加拿大國際性大型航商簽訂5年長約，持續擴大營運規模。

正德今年前3季出售1艘船舶，購入1艘5.3萬噸輕便型現有船舶，3艘新建造船舶交付，截至目前為止，正德船隊達到17艘，正德逐步處分舊船加入環保節能新船進行船舶汰舊換新，保持船隊競爭力以優化船隊營運效率，掌握市場競爭優勢。

國際海事組織IMO日前召開海洋環境保護委員會議，決議加強溫室氣體排放管制措施，明確要求2030年船舶使用的能源至少5％近零，2050年從原本碳排減50％目標，改為更為嚴格的溫室氣體淨零排放，意味著航商營運成本將大幅拉高，加上船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）及歐盟碳排放交易系統（ETS）等環保法規上路促使航商放慢船速，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮。

Clarkson預估2023年散裝噸位數供給年增3.5％，需求年增1.6％，預期在通膨緩和及隨著北美穀物及歐盟各國開始增加冬季儲煤進入旺季，巴拿馬運河祭出限航令，塞船短期難解甚至延續至年底；今年第4季起，中國以前所未見的強力寬鬆貨幣政策及更積極的財政擴張政策提振國內經濟，調整優化房地產政策，由於鐵礦砂從巴西、澳洲等地運往中國，加上煤炭從哥倫比亞運往歐洲，俄羅斯與澳洲煤炭輸往中國，此外，南美穀物將進入收成期，推升運送穀物的中小型船運價，加上又是鐵礦砂出貨旺季，整體市場運輸需求將穩定增加，；整體來看，中、小型乾散貨船舶的運價仍然看好，預期散裝航運第4季營運表現比第3季好，營運可望重回成長。