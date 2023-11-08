台灣與美國於今年6月簽署21世紀貿易倡議首批協定，第二階段首次實體談判隨即在8月展開，聚焦農業、勞動與環境3大議題，我方原預期在年底完成，但行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中8日坦言「速度趕不上」，若有機會，將在下周登場的亞太經濟合作會議（APEC）上與美國貿易代表戴琪碰面、確認進度。

鄧振中今日主持台英簽署雙邊提升貿易夥伴關係協議說明會，被問及台美貿易倡議二階談判進度時，他表示，跟戴琪的會面還在安排中，若有機會仍想見面談一談，而台美目前最重要的就是下階段談判的處理和進行，當前談判人員都有來往討論，首長當然也要談一下，再給談判人員指示跟方向。

鄧振中接著說，我方立場還是希望能儘速進行，該給的文件就會儘速給，就他的判斷，當前是美國負擔太重，以印太架構（IPEF）來說，當時美國認為樂觀，但頻繁開會後卻還沒宣布完成，且美方也才剛開完中南美洲高峰會議，欲和相關國家發展經貿關係，但美國作為世界領導國，有很多事情要處理和面對，但談判團隊都是同一群人，「也能感受他們難以負荷」。