日本偶像女團「音律寶石」特色是使用戒指式麥克風，並有獨創的舞步，2018年起開始在台灣展開演出，近年頻繁在台灣活動，團體成員有彩瀬千聖和町村佳奈，其中成員彩瀬千聖在社群透露在台灣時被流浪狗攻擊，雖然如此她還是用中文寫下「我愛你台灣」。

彩瀬千聖在社群「X」上透露抵達台灣的第二天晚上，她和夥伴去自助洗衣店，途中遇到兩隻流浪狗，結果被攻擊，她回憶當時情況：「那一刻我以為我要被咬死了」，她表示自己跑到車流大的地方才甩掉流浪狗，認為如果不跑的話可能無法繼續活著，一想到肉可能會被狗挖出就感到毛骨悚然，被咬後工作人員半夜將她送急診，一直陪著她到早上，她對工作人員表達感謝，當時因為害怕哭了很久，台灣的工作人員溫柔握著她的手安撫，讓她得以平靜下來，中午睡一覺後就接著開會和演出。

她也提到在台灣有可能會被流浪狗追，但被咬的情況很少，當地人都沒聽過類似事件，讓她自嘲「看來我只是運氣不好」，也表示對台灣沒有恐懼，台灣人都很熱情，食物也很好吃，雖然在這裡被流浪狗咬了，但台灣依舊是她最喜歡的地方；彩瀬千聖表示回日本之後她有看醫生，會盡快回復健康狀態，最後喊話一定會再回到這裡，更用中文寫下「我愛你台灣」。