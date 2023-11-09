大陸領導人習近平與美國總統拜登在舊金山APEC期間的拜習會，是否順利成行關係到美中關係下一步，備受矚目。消息指出，習近平預計15日將在美國企業高管晚宴上發表講話，該晚宴有美國企業領袖等數百人參加，每人費用要價2000美元，引發討論。退役中將帥化民指出，美國過去試圖用認知作戰讓外資撤出中國大陸，現在習近平來打定心針，保證不阻止外企發展，寄望於人民，跟對台一樣，所以民進黨不敢開放旅遊。

「其實豈止是美光啊？很多企業都需要中國大陸這個市場！還有科技的合作。」帥化民8日在《麥玉潔辣晚報》節目舉例，他們外商被美國政府勸離，撤出中國大陸的投資，然後做出很多似是而非的謠言，說美國的商人在那裡像間諜一樣被抓起來？還有新冠封城的時候，很多外商主管也是被封得覺得心裡面很不舒服，覺得這不是一個自由的國家。美國希望利用這些東西，把所有的外資從中國大陸撤出去。

「那習近平去吃這個飯，顯然就給他們打了定心針：我絕對不會用各種手段，來阻止你的發展，也不會抓你的人！」帥化民強調，這些企業主管，誰不想在這邊賺錢？德國有一間化工公司，投資了100億歐元在中國大陸，因為中國大陸的原料斷了的話，根本他這個廠就完了！

帥化民表示，一樣的道理，美光也要靠中國大陸的營收，今天拜登這個總統你能幹多久？但美光還需要活下去！今天習近平來跟這些主管吃飯，不是說談不談簽約，他只要提出來，你在中國大陸投資，保證你有收益，保證你的人身安全，保證你的商業互通，保證你不會走失匯兌，「就完了嘛！今天這些人為什麼花2000美金？沒有意願他會來嗎？我到哪裡吃不到一頓2000塊的飯？」

帥化民指出，習近平對美國的做法，跟對台灣一樣，我不寄望你的政府，我寄望你的人民！為什麼民進黨現在不敢開放旅遊？因為大批的旅客來，人民彼此的了解就深了，綠營只能騙中南部說，共產黨多邪惡、多恐怖、吃香蕉皮，這種東西，經得起自由旅遊嗎？

「尤其大陸現在的硬體建設，台灣老百姓看了會瞠目結舌啊！我們台北都比不上人家一個二線、三線都市！」帥化民直言，「所以這些東西就看出來，打認知作戰裡面，兼顧了經濟、貿易跟政治。」