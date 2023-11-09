藍營小雞也不要侯韓配？ 徐巧芯：希望辣個男人鎖定1位置 @ChinaTimes

2024總統大選僅剩65天，之前有媒體報導國民黨「沒有侯柯配，就是侯韓配」。對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯也表態，指前高雄市長韓國瑜已經否認出任國民黨總統參選人侯友宜的副手，大家需要尊重韓的意願，並強調韓國瑜應該列名不分區立委名單中的第一名，甚至有可能的話，2024後爭取當立法院長，因為其被藍白兩方所認同。

據《中評網》9日報導，徐巧芯指出，韓國瑜若是成為國民黨不分區名單第一名，並進一步爭取立法院長，有助在野席次在國會極大化，此舉無疑能影響民眾投票的意願，並且有效的號召出藍軍選票，對總統、立委選情都有幫助。

至於前立法院長、今年已經82歲高齡的王金平是否該回鍋當院長，徐巧芯認為，也是相當好，但以刺激選票的角度來看，韓國瑜在黨內的魅力無人可及。

至於藍白合的最終結果是否會對2024選戰造成影響。徐巧芯則回應《中評網》，基層當前都非常焦慮，但兩黨高層都在安撫支持者的情緒，藍白的小雞都在積極打陸戰，自己也會進行街頭演講，接下來更是會邀集藍營大咖如台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、韓國瑜等人參加，相信一定會有效果。