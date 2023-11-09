藍白整合陷入困局，國民黨籍前立委蔡正元被問到，現在很多人說不支持國民黨總統參選人侯友宜，就是背叛國民黨，他怒回「如果國民黨等於侯友宜，我就退出國民黨」。此外，他今（9）日再度爆料，退黨這件事他不敢跟中廣董事長趙少康爭第一個。

針對退黨一事，蔡正元稍早在節目《千秋萬事》指出，「我是有講過，如果要退除黨籍，趙少康第一個，我第二個，我不敢跟趙少康爭第一個，因為趙少康主張柯韓（民眾黨主席柯文哲、前高雄市長韓國瑜）配，然後要求侯友宜退選當閣揆，我從頭到尾沒有主張換侯，但柯侯配才會贏，我是6月主張，不是現在才主張的。」

此外，蔡正元還提及他跟趙少康之間的趣事，稱自己在電梯上碰到趙還說，「少康兄，你要被開除黨籍了」，對方回應，「我才不希罕咧」，蔡接著說，「你不希罕，我也不稀罕」。

另針對柯文哲昨天拋出三份民調，蔡正元認為，自己了解，柯文哲一方並不是要嗆聲，主要是知道美麗島電子報會丟出民調，他們就拿出內參民調，沒有要跟誰嗆聲，自己是看不太出來。