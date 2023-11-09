42歲韓國歌手李正（LEE JUNG，이정）和大S丈夫具俊曄是好友，在IG上互相關注，去年他透過直播透露被診斷罹患了腎臟癌第一期，所經營的Youtube頻道也在今年2月起停止更新，直到近日才開始上傳新影片，他表示2月時動了手術去除約4公分的腫瘤，手術很順利，恢復情況也不錯，呼籲大家要多重視自己健康。

根據韓國媒體報導，去年6月李正在直播時宣布罹患第一期腎臟癌，今年2月他做進一步檢查，發現膽囊附近有異物，因此他預約了位於濟州島的一家醫院，查出左腎上方有4公分的腫瘤，醫師請他決定是否要直接動刀，今年2月22日他便進開刀房動了微創機器人手術，目前已經成功恢復健康。

李正說，由於動了手術，才從今年2月起一直沒上傳新影片，因此決定用直播的形式跟粉絲報平安，他慶幸發現的早，撿回一命，醫生還告訴他：「未來的一輩子要多做善事」，藉此經驗他有感而發說：「大家，健康永遠是人生中最重要的事，大家都要努力照顧好自己，世上其他的事都不重要，好好生活，好好歡笑，這就夠了對吧？」

李正2002年以「7Dayz」樂團成員出道發行第一張專輯，後來他單飛發行個人同名專輯，知名歌曲有《Just Sigh》、《You, You, You》，2016年他因在濟州島酒駕被捕，他痛定思過反省後，去年和在當地認識的老婆結婚，也淡出演藝圈經營咖啡廳，並常透過Youtube節目分享近況。

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