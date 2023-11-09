荷蘭央行行長諾特（Klaas Knot）本週四（9）表示，歐洲聯盟應該更加「中央化」預算支出，尤其是針對共同貨品例如有關氣候、能源及國防領域的貨品時，將能減輕更多原已承擔許多債務的國家壓力，並促進融合，走向更緊密的財政聯盟。

據《路透社》9日報導，歐盟在新冠疫情後曾嘗試共同舉債和支出，但一些國家，特別是德國，對更為中心化的財政聯盟提出反對，擔心德國納稅人可能被迫承擔其他不負責任國家債款。

金融穩定委員會（FSB）全球咨詢小組主席諾特主張，整個歐盟區都會受益，因為共同支出降低了各國之間經濟差距，並能夠在遭遇衝擊發生時提供了一個緩衝。

克特表示：「從政治經濟學的角度來看，確保提供歐洲共同事項，如氣候、能源或者國防，是有意義的。」他還表示：「這可以作為真正的歐盟版本的『給我掩護（照應）』因此，共同的財政支出不僅有望使個別國家受益，還有望使貨幣聯盟及其公民整體受益。」

諾特以義大利作為一個例子，該國在過去25年中的初級預算盈餘比嚴格的荷蘭更多，但該國面臨著更高的舉債成本和較低的經濟成長，因此財政紀律無法縮小這2者之間的差距。

聯合舉債成本較低，因此將一些支出從國家預算中刪除將特別有益於債務水平較高的國家。為確保義大利等國家不會將這種紓困浪費在預算上，歐盟還應實施更嚴格的國家預算支出規則。

諾特表示：「因此，歐洲層面的更多財政空間應該與國家層面的更少財政空間相輔相成。預算約束在紀律財政政策方面的作用特別重要，因為通脹仍然過高，政府支出不斷加劇通脹壓力。」