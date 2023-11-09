秋季海鮮正肥美，是許多老饕品嘗鮮甜魚蟹之際，高雄晶英國際行館內的「Ukai-tei Kaohsiung」餐廳，秉持日本UKai集團遵循時旬傳統與從食材開始創作的理念，即日起鐵板燒、西餐及懷石料理同步開賣誘人的秋季菜單，且為歡慶台開幕6周年，11月30日前來西餐、懷石用餐還可享9折優惠，讓饕客更划算地品嘗季節美味。

「Ukai-tei Kaohsiung」是擁60年歷史的日本知名餐飲集團「Ukai」在海外開設之首家分店，分為鐵板燒、西餐及懷石料理3種餐飲空間。本季，鐵板燒及西餐行政主廚田辺友樹（Yuki TANABE）透過法式廚藝帶來美饌，而懷石料理長廣瀨晉平（Shimpei HIROSE）則打造出滿是鮮甜海鮮的精美佳餚。

秋季的Ukai Kaiseki懷石料理融入不少當令海鮮，也加入許多正逢產季的日本及在地食材，料理長廣瀨晉平更每天半夜挑選漁獲，更親力親為地尋覓搭配料理最適合的蔬果，使得每道料理都能嘗得到當季最新鮮的山、海好滋味，而呈盤上也讓人感受到秋意濃的浪漫。

先上桌的「秋栗蒸香滿貝闕」滋味特別，使用碩大鬆軟的阿里山產栗子，與糯米飯、栗製鮮貝及刨絲板栗一同炊製而成，上桌時掀開碗蓋就有撲面而來的栗香。「藕香萬頃開浮蕊」特選正逢產季的日本加賀縣蓮藕，以泥狀包裹著帆栗貝，與多種魚貝高湯、新銀杏一同在炭火爐上烘烤，藕香與貝類的鮮味巧妙融合。

懷石料理長廣瀨晉平（Shimpei HIROSE）悉心為賓客烹製「大閘蟹鍋與秋蟹雜炊」。（何書青攝）

秋蟹是饕客每年此時最期待的美味，本季套餐中除了有使用台中大閘蟹的「大閘蟹鍋物」，令人驚豔的「大閘蟹鍋與秋蟹雜炊」更是值得一嘗，以花蓮蜜筍的清甜搭配蟹高湯，完整保留大閘蟹的肉質鮮甜，最後加入山形縣輝映米熬的雜炊，吃上這熱騰騰的一碗，濃濃鮮甜蟹味四溢，暖身又暖心。

秋栗蒸香滿貝闕。（何書青攝）

大閘蟹鍋物。（何書青攝）

經典日式風情的「和牛朴葉燒」，以日本信州、京都及台灣屏東的味噌調製出料理長心中最適合日本A5和牛的味噌，醬料被炙燒得滋滋作響、香氣逼人，搭配著軟嫩鮮甜的和牛，美味得令人難忘。

此外，還有搭配在地契作日本里芋的「燔炙鴨肉燒」、使用日本黑鮪魚的「鮮魚稻草燒」脂香十足又不膩口、以北海道鮭魚和愛知縣新銀杏製成的「鮭戲湖野瀲灩間」、清爽開胃的「野菜逸品」等，餐後甜點推薦可選最經典的香草布丁，迷人的口感是許多老饕的最愛。Ukai Kaiseki懷石料理午餐每套2200元+10%，晚餐每套3800元+10%，也可加購1580元+10%享受佳餚搭配美酒的饗宴。

大閘蟹鍋與秋蟹雜炊。（何書青攝）

和牛朴葉燒。（何書青攝）

「Ukai-tei Kaohsiung」喜慶在台開幕六週年，11月30日前只要提前3天前預訂，即可享Grill Ukai西餐、Ukai Kaiseki懷石用餐9折優惠；消費累計滿2萬5000元，還可在現場獲得1次抽獎機會，抽中最大獎的幸運兒，可獲得雙人搭乘國泰航空商務艙，直接到東京享用日本正宗Ukai料理。

燔炙鴨肉燒。（何書青攝）

鮮魚稻草燒。（何書青攝）