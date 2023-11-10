金管會金檢時發現，聯邦銀通化簡易型分行今年3月間辦理3家獨資企業開戶，3家獨資企業負責人雖為不同人，但實際上有2家獨資企業登記為同一營業地址、且營業項目相同，顯示聯邦銀行辦理存款開戶作業有疏失。

而3家獨資企業順利在聯邦銀開戶後，短期內即有另2家公司自他行戶頭將多筆大額款項密集匯入，合計匯入達逾4300萬元，3家獨資企業隨即陸續在聯邦銀數家分行提領大額現金、合計約4000多萬元，為時不到半個月。

金管會調查後發現，對於3家獨資企業開戶後迅速有大量金流匯入、且立即遭提領，聯邦銀通化分行人員雖有發現異狀、並向分行經理報告，經理亦將相關帳戶設為行內第2類監控帳戶，但不久後即陸續解除監控，導致詐騙集團有移轉金流時間。

金管會認為聯邦銀內控有4大缺失，包括未完善建立認識客戶（KYC）及客戶身分持續審查作業，未完善建立交易監控機制、可疑交易審查程序，及未落實員工服務規約，明指聯邦銀通化簡易型分行經辦主管及人員涉嫌收受不正當利益，對此重罰聯邦銀1200萬元。

金管會亦對聯邦銀提出3點監理要求，包括再次檢討相關交易洗錢防制作業及相關人員違失責任妥適性，加強洗錢防制及法治教育訓練、強化員工行為監控及管理機制，及全面檢討客戶身分審查及風險帳戶控管等作業妥適性、提出改善措施，並將案例提報銀行公會討論。

銀行局副局長林志吉指出，帳戶設、解控設定不該由銀行單一分行處理，應由總行專責單位負責或建立向上通報機制。聯邦銀目前已在檢討相關機制，評估帳戶設、解控改由總行判斷與核定，執行端再交由分行處理，其他銀行亦可作為參考。

同時，聯邦銀此案也可做為其他同業借鏡，如銀行應注意員工有無收受不正當利益及平時往來情形等。在建立認識客戶及持續審查作業方面，此案3人同天向聯邦銀申請開立獨資企業帳戶，銀行對此即應查核關聯性與需要性等。