林志穎《披荊斬棘3》獲得MVP的殊榮。（曜昇星提供）

林志穎克服身體的疼痛賣力唱跳。（曜昇星提供）

「亞洲小旋風」林志穎去年經歷嚴重車禍後，一直努力復健，他的復出之作就是參與大陸綜藝節目《披荊斬棘3》，受到高度關注。他不畏身體的痛楚，用實際行動成為生命的鬥士的典範，激勵很多人，從一開始就被網友預測將是《披荊斬棘3》的C位，果然不負眾望在今（10日）公布的成團名單中林志穎也在其中，並獲得X fire最高分頭銜「年度總成積冠軍」以及MVP殊榮。

林志穎坦言在錄製過程中因為生了一場大病，曾萌生退賽的念頭，但還是憑意志力堅持下來，「終於走到最後一刻，突破自我，感謝所有哥哥及工作人員的鼓勵讓自己繼續支持到最後。」對他而言最重要的並不是獲得C位獲冠軍，而是讓兒子Jenson成為忠實粉絲，父子有共同的話題，「C位或冠軍對自己已經不是那麼重要，要把這個成績和榮耀獻給團隊。」

林志穎出道31年，演過多部膾炙人口的戲劇，也成為最早、最年輕站上香港紅磡體育館的男藝人；在《披荊斬棘3》的初舞台上一開口唱出《17歲的雨季》滿滿的回憶殺，引起全場大合唱畫面震撼的場面讓人難忘。

他不溫不火謙虛的個性也受到好評，甚至在這節目中感性的落淚兩次，好人緣讓他在《披荊斬棘3》中結交多位好友成為陣營隊長，也帶領著團隊以六次不同音樂風格演出，包括樂團、唱跳、戲曲、粵語、唱演展現各方面才華，演唱好友林俊傑的抒情歌曲《裂縫中的陽光》也廣受好評，原唱人林俊傑也按讚分享。

《披荊斬棘3》需要不斷地彩排和練習，需要大量的體力和耐力，一開始有不少觀眾質疑他是否無法承受高強度的考驗，但林志穎的演出總是獲得滿堂彩，在總決賽中再次展現過人的實力，以《Bad Boy》唱跳演出及陣營合唱《快樂至上》總決賽壓軸歌曲更是吸睛。播出後大批網友紛紛留言「林志穎才是真正披荊斬棘的精神」、「小志哥真的是戰勝自我」。