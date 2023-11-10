53歲女星李宇柔是《戲說台灣》的固定班底，怎料6月某日工作到一半突然身體不適，送醫檢查竟是中風，醫生安排她進行開腦手術後，李宇柔的病況才趨於穩定。衛生福利部雙和醫院神經內科主任陳龍表示，一手一腳沒力；講話不清楚；頭暈、暈眩；走路不穩、協調感變差；認知功能變差是中風的五大徵兆。

依據衛生福利部111年國人死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因第五名，死亡人數超過1.2萬人。而中風造成失能的後遺症，也是我國成人殘障的主因之一。醫師表示，中風的危險因子有：年齡（50歲以上）；高血壓、高血脂、糖尿病；心房顫動；運動量不足、肥胖、膽固醇過高；吸菸；家族史等。

腦中風病人示意圖/非當事人（pixabay）

醫師說明，腦中風雖然是一瞬間發生的，但是在中風前，人的身體會出現一些警訊，所以9成的腦中風是可以被避免的。例如一手一腳沒力、講話不清楚，這就是中風的前兆，這些症狀可能在24小時之內就消失了，所以有些人會不以為意，不願意承認自己是中風，因而錯過黃金治療期。醫師強調，中風急性期的黃金救援時間是4.5個小時，所以民眾一定要及時撥打119，才能得到妥善的救治。

腦中風危險族群應定期健康檢查（陳慧玲攝）

醫師提到，腦中風患者沒辦法完全痊癒，且思能無法恢復到原本的狀態，二度中風的機率也是正常人的9倍。而除了失能以外，腦中風還有其他後遺症，比如失智症。所以醫師建議，40歲以上、有家族史或有三高的民眾，不要等到真的有症狀才來就醫，可以至醫院做定期健康檢查，防患未然。

醫師呼籲民眾有腦中風徵兆盡快就醫/非當事人（陳慧玲攝）

雖然腦中風不可逆，終身無法痊愈。但醫師也說明，90%的腦中風是可以預防的，當自己或身旁家人朋友，疑似出現中風跡象時，請盡快找醫生診斷，切勿諱疾忌醫，錯過寶貴的黃金治療期。