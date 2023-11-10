韓國男偶像天團BIGBAND成員G-Dragon（權志龍）近期遭爆出涉嫌染毒，警方也迅速立案調查，他本人透過律師否認外，更主動現身接受調查，經簡易測試判定陰性，但結果仍未定讞。近日有法律人士透露警方懷疑GD試圖毀滅證據，因為他除了頭髮全身都已除毛；GD對此回應除毛是平日習慣，網友也一面倒力挺，批警方應以事實說話而非臆測。

綜合韓媒報導，今（10日）有法律界人士指出，GD雖然在6日主動現身仁川警察廳毒品犯罪調查科配合調查，當日採集尿液測試後呈陰性，簡易測試只能驗出5至10日是否用藥，因此警方需要GD身上的毛髮送去做更精密鑑定；怎料，GD除了頭髮外全身都已經過除毛，不禁懷疑他有毀滅證據可能。

針對警方的懷疑，GD本人直言平時就有除毛的習慣，並非為了調查才刻意除毛；最後警方將GD的指甲和頭髮送到國立科學調查研究所，目前要等鑑定結果出爐才會繼續傳喚他到案說明。GD隨後也火速再發聲，指出願意提供腿毛，絕對沒有要毀滅證據的情形。

而韓國各大論壇也熱烈討論GD現身接受調查和後續發展，許多網友對於警方各種揣測都很不贊同，認為不該以不確定的事實帶風向，紛紛表示，「GD平時會除毛不意外欸，他就是很注重外型的人啊」、「天啊，除毛就要被說毀滅證據，太離譜了」、「等結果出爐再說吧」。

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