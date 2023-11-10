正值本週六（11）解放軍空軍建軍74週年紀念日前，中國大陸國防部本週五（10）發布的一支短片《期望》呈現了解放軍空軍攔截、外逼外國軍機的流程，在這段影片中，殲-20實彈射擊畫面首次曝光，透過側彈艙發射了一枚空對空飛彈。

據《鳳凰網》10日報導，這支短片主要由一系列空軍部隊訓練畫面，也從側面展示了解放軍空軍目前的能力，陸軍事專家張學峰10日接受《環球時報》採訪時表示，這段短片完整呈現攔截、外逼外國軍機的流程。

張學峰指出：「殲-20發射實彈的畫面，是整個短片中最吸引人的一幕，從影片看，殲-20透過側彈艙發射了一枚空對空飛彈，飛彈拖著尾焰迅速飛離視野。測彈艙設計簡單可靠。」

影片中還展現了7架運-20大型運輸機依次排開，著解放軍空降兵身背傘包列隊登機。

張學峰認為，運-20大型運輸機與空降兵組織訓練，表明解放軍空軍的戰略投送能力不斷提升「運-20裝備部隊以來，多次執行各類重大任務，向多個國家運送救援物資，遠至南太平洋，彰顯中國愛和平、負責任的大國風範。」