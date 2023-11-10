南亞表示，南亞塑膠工業(廣州)有限公司實收資本額5.45億元人民幣， 主營業PVC膠布、膠皮、硬質膠布、硬質管、塑膠粒生產及銷售。
南亞塑膠業工業(香港)處分南亞塑膠工業(廣州) 估獲利6.97億元人民幣
配合當地都市計畫處分長期投資，南亞（1303）代子公司南亞塑膠業工業(香港)公告處分南亞塑膠工業(廣州)，透過轉投資第三地區現有公司將其持有大陸公司100％股權，轉讓給廣州市昌遠置業投資發展有限公司，預估處分利益約6.97億元人民幣。
配合當地都市計畫處分長期投資，南亞（1303）代子公司南亞塑膠業工業(香港)公告處分南亞塑膠工業(廣州)，透過轉投資第三地區現有公司將其持有大陸公司100％股權，轉讓給廣州市昌遠置業投資發展有限公司，預估處分利益約6.97億元人民幣。
南亞表示，南亞塑膠工業(廣州)有限公司實收資本額5.45億元人民幣， 主營業PVC膠布、膠皮、硬質膠布、硬質管、塑膠粒生產及銷售。
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