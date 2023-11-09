印尼今天啟用一座斥資1億美元（約新台幣32億元）打造的東南亞最大浮動式太陽能發電場；印尼正尋求更多機會，朝可再生的綠色能源轉型。

法新社報導，吉魯塔（Cirata）浮動太陽能發電場坐落在西爪哇省（West Java）一處面積200公頃的水庫上，距首都雅加達約130公里遠，產生電力預計足供5萬戶家庭。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）在啟用典禮致詞時說：「今天是歷史性一天，因為我們建造大規模可再生能源廠的偉大夢想終於實現了。」

佐科威說：「我們打造出東南亞規模最大、全球第3大的浮動式太陽能發電場。」

這座耗資約1億美元的太陽能發電場由34萬片太陽能板組成，歷時3年完工，由三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）、法國興業銀行（Societe Generale）和渣打銀行（Standard Chartered）提供融資，印尼國家電力公司（PLN）和阿布達比的綠能公司馬斯達爾（Masdar）協力完成。

印尼政府已表示將致力在2060年底時實現淨零碳排，但東南亞最大經濟體的印尼仍重度仰賴化石燃料發電，太陽能和風力發電占全國發電量不到1%。

印尼已承諾停止建造新的燃煤發電廠，但先前已規劃好的燃煤電廠仍持續興建，未顧及環保人士不斷抗議。

全球最大鎳生產國印尼力求將自身定位成電動車市場的關鍵參與者，因為鎳是鋰電池的重要組成；但一些印尼的鎳冶鍊廠所在的工業園區目前仍靠燃煤炭供電。