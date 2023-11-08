美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，印尼班達海（Banda Sea）今天發生規模7.1地震，目前尚無損害或人員傷亡通報。

法新社報導，根據美國地質調查所，這次地震發生在當地時間上午11時53分（台灣時間中午12時53分），初報規模6.9，沒有發布海嘯預警。

根據印尼氣象氣候暨地球物理局（Indonesian Meteorological, Climatological and Geophysical Agency），在塔寧巴群島（Tanimbar Islands）薩翁拉基鎮（Saumlaki）可以感受到中度晃動。

薩翁拉基居民藍柏特（Lambert Tatang）告訴法新社：「地震蠻大的，但這裡的人們並不感到恐慌，我們已經習慣地震了。」

41歲的藍柏特表示：「尤其在我們得知沒有海嘯威脅後，生活就一切照常。」

由於地處環太平洋火山帶（Ring of Fire），印尼地震頻繁。環太平洋火山帶是經常發生強烈地震活動的弧形地區，範圍從日本延伸到東南亞、環繞太平洋盆地地區。