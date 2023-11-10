張庭和林瑞陽近年將事業重心轉往大陸，經營美容電商和房地產事業，2021年卻傳出涉嫌傳銷部分資產被凍結，但今年10月底案件撤銷，名下96套房產及銀行存款被解封，沒想到近日夫妻復出後，繼續直播帶貨，傳出過程中遭平台封鎖，還被直接停播，林瑞陽也針對此事發聲回應。

綜合陸媒報導，張庭、林瑞陽夫妻復出後，在平台上進行直播，為了迅速拉回人氣，號召代理透過「人傳人」模式，把周遭朋友及客戶照顧好，幫忙傳好口碑，不料傳出直播過程中，直播間被封鎖兩次，如今更是直接被停止直播，引發外界熱議。對此，林瑞陽在個人微博上表示，該片段並不是最新影片「兩年前視頻被假冒帳號盜用，已報案」。

不過，此事卻持續在陸網發酵，多數網友似乎看不慣他的作為，紛紛留言嘲諷：「到底是誰在相信他們啊」、「不封才是怪！」、「法律保護不了每個人，高級的律師就可以讓他們為所欲為」、「說明有錢人幹傳銷不犯法，普通人就得蹲監獄，原來法律也是雙標」，掀起熱議。