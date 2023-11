美國限制先進人工智慧晶片對中國大陸出口後,輝達(Nvidia)計劃在中國大陸市場推出新晶片,引起了廣泛關注。《環球時報》社評指出,這種情況反映了美國政府和輝達之間有如一場「貓捉老鼠」(Catch me if you can)同時呼籲美國調整其政策。

據《環球時報》(Global Times)10日發表的文章,標題為「華盛頓和輝達之間不該是『Catch me if you can』」。

近期有消息稱輝達公司正計劃推出3款改良版人工智慧晶片,專為中國大陸市場設計,以避免受到美國政府最近對中國大陸晶片出口的更嚴格管制。據報導,這些新晶片可能在本月16日之前發布,距離美國對中國大陸先進半導體出口管制措施實施不足一個月。

該文章指出,輝達公司拒絕對這些消息發表評論,但如果消息屬實,這將是輝達公司1年多以來第2次因美國政府出口管制,而重新調整其產品供應策略。

文章進一步指出,美國政府一直在對陸實施各種「卡脖子」措施,與此同時,美國半導體企業則一直在尋找方法來遵守這些規定,同時又不損害自身利益。

除了中國大陸市場帶來的高利潤外,陸企的加速自主創新也對這些國際企業構成競爭壓力,他們擔心長期失去市場優勢。

專文指出,輝達公司約有總收入的5分之1來自大陸市場,這反映了市場經濟的基本邏輯,即中國大陸在全球經濟中的地位不可忽視。它呼籲美國應該明白中美兩國之間共同利益的廣泛性,並回歸合作的正軌。