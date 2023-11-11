美國限制先進人工智慧晶片對中國大陸出口後，輝達（Nvidia）計劃在中國大陸市場推出新晶片，引起了廣泛關注。《環球時報》社評指出，這種情況反映了美國政府和輝達之間有如一場「貓捉老鼠」（Catch me if you can）同時呼籲美國調整其政策。

據《環球時報》（Global Times）10日發表的文章，標題為「華盛頓和輝達之間不該是『Catch me if you can』」。

近期有消息稱輝達公司正計劃推出3款改良版人工智慧晶片，專為中國大陸市場設計，以避免受到美國政府最近對中國大陸晶片出口的更嚴格管制。據報導，這些新晶片可能在本月16日之前發布，距離美國對中國大陸先進半導體出口管制措施實施不足一個月。

該文章指出，輝達公司拒絕對這些消息發表評論，但如果消息屬實，這將是輝達公司1年多以來第2次因美國政府出口管制，而重新調整其產品供應策略。

文章進一步指出，美國政府一直在對陸實施各種「卡脖子」措施，與此同時，美國半導體企業則一直在尋找方法來遵守這些規定，同時又不損害自身利益。

除了中國大陸市場帶來的高利潤外，陸企的加速自主創新也對這些國際企業構成競爭壓力，他們擔心長期失去市場優勢。

專文指出，輝達公司約有總收入的5分之1來自大陸市場，這反映了市場經濟的基本邏輯，即中國大陸在全球經濟中的地位不可忽視。它呼籲美國應該明白中美兩國之間共同利益的廣泛性，並回歸合作的正軌。