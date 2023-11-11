桃園市經發局11至12日在中壢銀行廣場舉行「啡嚐不可2023桃園咖啡節」。（桃園市經發局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市經發局今、明2天在中壢銀行廣場舉行「啡嚐不可2023桃園咖啡節」，桃園市副市長蘇俊賓表示，桃園啤酒節與桃園咖啡節是經發局與商圈合作的旗艦活動，啤酒節結合桃園區藝文商圈舉辦，咖啡節則是結合中壢區六和商圈舉辦，創造出「北啤酒、南咖啡」特色，期待吸引更多消費人潮前來商圈消費，提升商圈及業者品牌知名度。

蘇俊賓指出，全台最大咖啡豆烘焙廠就在中壢、平鎮一帶，號稱台灣每4杯咖啡就有1杯來自這裡，並嚴選六和商圈內超過半數25家咖啡店家配合消費滿額抽獎活動，同時也邀請由農業局扶植的復興區拉拉山5家咖啡莊園，帶來真正桃園「土生土長」的咖啡，因此結合了上游的咖啡農、烘焙、產銷到第一線的店面，一起在桃園咖啡節展現出來，讓大家可以全方位品味。

蘇俊賓提到，市府積極協助桃園的20個商圈，希望讓他們擁有各自的競爭力跟特色，並邀請專家學者成立籌組15人商圈總顧問團，提供商圈發展諮詢及相關政策建言，市府未來也會持續與各大商圈合作，讓桃園的商圈越來越進步、越來越熱鬧、越來越有特色，同時也找到自己的定位。

經發局表示，桃園咖啡節今、明2天上午11時到晚上8時，於中壢銀河廣場盛大登場，桃園在地咖啡品牌雲集、知名樂團、闖關遊戲、限量紀念品及消費抽獎活動，超多豐富有趣的活動內容，帶著大家一起感受桃園咖啡的獨特風格。這次市集規畫「啡嚐好喝」、「啡嚐好吃」、「啡嚐好物」及「啡嚐甜蜜」4大展區，桃園咖啡品牌、在地美食、精緻甜點及專業咖啡器具品牌進駐，更邀請到由農業局全力扶植的在地咖啡莊園主，帶來專屬於桃園的莊園級咖啡。

經發局也與在地插畫家「灰塵魚」合作迎來第2彈，繼啤酒節「啤狗」來襲後，這次號召貓派朋友，推出「咖貓」角色，結合在地特色與活動主題，塑造角色故事，推出2款活動專屬限量紀念品「職人咖貓」與「慵懶咖貓」咖啡杯，活動期間每日各推出一款，民眾於現場消費滿千即可免費兌換，換完為止。

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