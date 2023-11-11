中職味全龍隊王牌徐若熙今天繳出7局好投，助球隊延長戰線，賽後徐若熙壓力釋放掉淚，他表示，「我不想輸，知道我們已經沒有退路。」回想起受傷的過程，他也有滿滿感謝。

徐若熙今天在總冠軍賽第6戰先發，用78球投7局，僅被敲1支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，沒有失分，投滿7局突破職業生涯最長紀錄，原本最多投到6局，且150公里火球連發，最快飆到157公里，追平個人最速。最終龍隊就以2比0奪勝，將戰線延長至第7戰。

賽後單場MVP頒獎時，徐若熙忍不住掉淚，他表示，當下的情緒是很感動，「這場其實上去都滿緊張的，丟完有一種釋放的感覺。」至於今天比賽與首戰先發的感覺有何不同，他則笑說：「其實沒有不一樣耶，上去都很緊張。」

扛下這場關鍵戰役的先發重任，徐若熙說：「知道我們已經沒有退路，上去我跟自己講，要毫無保留去投每一局、每一個打者。」被問到這場繳出好投的動力，徐若熙則表示，「因為我不想輸，輸一場就沒了。」

徐若熙指出，從去年受傷開刀、今年傷後復出以來，總教練葉君璋、防護團隊、投手教練都幫助非常多，「讓我不管是在投球上面、心裡上都成長很多，既然葉總這一場排我，就不想去辜負他，不想讓大家失望，我知道輸了就什麼都沒了，上去毫無保留。」

徐若熙坦言，開完刀之後自己一度沒辦法馬上回到以前的狀況，「其實有時候也會擔心，一路走來要感謝的人很多，就告訴自己每一場球就平常心去面對，告訴自己是最好的。」（編輯：謝雅竹）1121111