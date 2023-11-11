橘慶太狂秀中文撩台灣粉絲。（COME ON JKSSP提供）

千葉涼平看到粉絲提前幫慶生相當感動。（COME ON JKSSP提供）

日本長壽男團「w-inds.」暌違近4年來台，今（11日）晚在台北國際會議中心（TICC）開唱，吸引2500人到場朝聖，之前他們曾放話挑戰「跳最多舞蹈的演唱會」，不僅一開場就展現寶刀未老的實力，一口氣唱跳了4首才開始講話稍做休息，表演到〈K.O〉時，千葉涼平更突然來一段帥氣的地板動作「大風車」，惹得全場尖叫聲連連，橘慶太也不忘用中文嗨問全場：「台灣，大家好，好久沒見，想我嗎？」

2小時的演唱會絲毫無冷場，台下也一致揮舞著象徵團體的藍色手燈，2人今幾乎無間斷地獻唱共21首歌，甚至還帶來新歌〈FAKE IT〉首唱，橘慶太還特地換成英文提醒「我們想讓今晚變得更特別，因為是近4年來的台北演唱會，所以準備了一個驚喜要給大家，你們也可以拿手機出來錄影」，表演結束後，他好奇問「大家覺得如何呀」，聽到台下歌迷熱烈歡呼和比讚後，他先是說「謝謝」，又秀出前1天向台灣記者學習的中文流行語「要確定欸」，讓全場笑翻。

活動上，橘慶太感性憶起2004年首度來台來台的盛況，「台灣是我們第一次在海外舉辦單獨公演的地方，感謝這20年來大家一直支持我們，並願意等我們這麼久，台灣演唱會的氣氛真的很棒」，2人在台上也突然戲精上身，故意演一段被歌迷尖叫聲震到外套飛起來的畫面，笑翻全場，後來又嘴甜用中文稱讚台灣粉絲「大家好可愛」、「大家好漂亮」，更不斷用手指著不同區的粉絲，狂喊「漂亮、漂亮、漂亮、漂亮」，讓尖叫聲再度衝破屋頂。

安可環節中，粉絲也為將在下周六（18日）度過39歲生日的千葉涼平慶生，用字卡排出「HBD RYO（涼平）」，他看到後受寵若驚地說「真厲害，謝謝大家」，橘慶太也搞笑喊「我以為翻面過來會是我」， 涼平立刻暖幫粉絲緩頰「可能是慶太（Keita）的字母太多了」，再唱完英文版生日快樂歌後，粉絲再拿出寫著「就算手燈變成了拐杖也要來看演唱會」的手幅，讓慶太不忘笑虧「周邊商品如果有賣拐杖也要記得買喔」，最後更與大家約定明年一定會回來。