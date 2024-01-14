俗語說「左眼跳財、右眼跳災」，除了健康因素之外，塔羅牌老師艾菲爾指出，可從左、右眼跳的時間判斷吉凶，並公開12時辰不同眼皮跳所代表的意思，若是在子、卯、亥時代表眼皮跳代表吉兆，預示近期會有貴人出現，好運連連。

【子時23：00～00：59】

左眼跳：會有貴人出現，可以幫助並解決眼前的困難，或得到不錯的機會。

右眼跳：代表食神到，有口福。

【丑時1：00～2：59】

左眼跳：最近可能有什麼事讓你煩心，擔心的事情可能會發生，建議先想好應對之策。

右眼跳：人緣最近不錯，有人正想念著你，可能是很久沒見面的老朋友、長輩或是戀人。

【寅時3：00～4：59】

左眼跳：最近可能會有遠方訪客，免不了聚餐，如果閒錢不多，建議婉拒。

右眼跳：最近會發生不錯的事，例如得到意外之財、發票中獎。

【卯時5：00～6：59】

左眼跳：會有事業上的貴人出現，或是幫你拉紅線的媒人。

右眼跳：這是一個好兆頭，做任何事都能順心，不必太過擔心。

【辰時7：00～8：59】

左眼跳：最近會有令你感到意外與驚喜的人出現。

右眼跳：最近錢花得有點兇，建議仔細理財。

【巳時9：00～10：59】

左眼跳：愉快的事發生，聚餐有點多，有時候會有驚喜。

右眼跳：最近是不是有點不順心呢？注意出門行車安全，建議低調行事，不要衝動。

【午時11：00～12：59】

左眼跳：過去的辛苦努力即將收成，並有令你開心的事發生，也代表著有口福。

右眼跳：可能會有不在計畫之內的事情發生，行車外出多注意。

【未時13：00～14：59】

左眼跳：會有好事發生，最近有什麼想做的事可以立刻行動。

右眼跳：一樣會有好事發生，屬於意外的小驚喜。

【申時15：00～16：59】

左眼跳：最近可能會有一筆突如其來的花費或是發生掉錢的意外，建議小心理財，注意四周安全。

右眼跳：有人正在想念著你，最近異性緣不錯，有事情需要幫忙可以多找異性相助。

【酉時17：00～18：59】

左眼跳：可能會有不速之客來訪，建議提早做準備，以免措手不及，如被要求幫忙，可以欣然答應，對自身也是好的。

右眼跳：會有許久不見的朋友親戚來訪，或是重新遇到舊友人。

【戌時19：00～20：59】

左眼跳：最近可能會有人以電子傳遞的形式指派工作給你，請安心的接下來，所有的困難都能逐漸迎刃而解，並且對未來也有所幫助。

右眼跳：最近的社交運不錯，可能需要參加一些聚會，會從中認識不少新朋友，但別太快掀了自己的底牌。

【亥時21：00～22：59】

左眼跳：有客人且是貴人來訪，帶來好的消息或機會，請多把握並認真執行。

右眼跳：人際交流上留意說話技巧，避免口舌是非，行事上要特別留意，不要太意氣用事。