邱軍14日搭上「競選車」獻唱感謝粉絲。（索尼音樂提供）

邱軍自選秀節目出道，去年底推出EP《謝謝你的愛2024》廣受好評，並於KKBOX排行榜奪下冠軍佳績，為了感謝歌迷支持，14日舉辦謝票活動，他搭上精心打造的「競選車」在北市掃街致謝，並拿起麥克風獻唱新歌，成功引起路過民眾關注。問起掃街心得？許軍笑說：「唱歌的話還好，打招呼、講話會很尷尬。」

前天是投票日，邱軍返回家鄉屏東投票後，隨即趕回台北繼續投入宣傳工作；而近來減肥30公斤的他也透露，瘦下來後「桃花運」超旺，曾一晚被5個人「貼身示好」。原來身高160公分的他，先前體重達90公斤，疫情期間開始養成健身習慣，成功鏟肉30公斤後，連健身房的員工也為他痴迷。

邱軍苦笑表示自己變瘦後，連喝酒的場合也會遇到裝醉「自己靠上來」的女生，曾一個晚上被5、6個桃花「纏」上，可惜他不喜歡太主動的對象，目前仍維持單身。今除了搭競選車感謝歌迷，邱軍也預告19日即將再推出下一張EP的好消息，將延續上一張EP的形式，包括一首經典歌與一首全新作品。