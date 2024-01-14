歲末年終，佛光山惠中寺與佛光山慈悲社會福利基金會14日舉辦「慶祝法寶節寒冬送暖活動」，佛光山慈善院長依來法師、中區總住持覺居法師與台中市政府民政局長吳世瑋、社會局長廖靜芝等人，一同致贈關懷金及生活物資給1200戶弱勢民眾，讓他們感受社會溫馨。

依來法師在活動中感謝慈悲基金會的努力及市府協助、社會共襄盛舉，他說，星雲大師用「生於憂患，長於困難，喜悅一生」詮釋自己的生命歷程，小時候撿鐵絲、牛糞換來零錢貼補家用，未能進入學校接受教育，卻能獲得國內外32所大學頒發榮譽博士。

佛光山慈悲基金會中區執行長陳碧月指出，佛光山自921地震起已連續25年大規模幫助福田戶，今年中部地區共計關懷2160福田戶，發放的生活物資達10項，將陸續在惠中寺、妙法寺、豐原禪淨中心，福山寺、員林講堂，雲林講堂，清德寺及集集國中發放。

惠中寺寒冬送暖從最初發放600福田戶，至今發放1200戶，活動現場還有名家春聯揮毫、臘八粥及衣服結緣等。覺居法師說，寒冬送暖就如同冬天的太陽，讓施者與受者都能感受到溫暖，期許大家帶回溫暖，就有了正向力量。