多部未華子飾演補習班老師，因異性好友要結婚而成為其拒絕往來戶。（緯來日本台提供）

日本療癒系男神松下洸平演技自然細膩、渲染力強，近年擄獲廣大女性的心，日前更因演出話題日劇《至愛之花》，被日本網友票選為「當季演技最耀眼的男主角」。而在該戲裡識人不清、慘遭未婚妻悔婚的他，戲外則被自家經紀人吐槽：「洸平其實也識『路』不清，是個超級大路痴！」

在緯來日本台今晚播出的《至愛之花》中，飾演出版社濫好人員工的松下洸平，原本開心為結婚砸錢買屋，怎知入住前夕未婚妻跟人跑，只好一個人黯然搬進偌大的新房。明明是劇組搭建的室內攝影棚，松下洸平也幾乎天天待在裡面拍戲，但在拍攝一場去玄關應門的戲時，他居然搞錯動線，頭也不回地走去別的地方，當場笑壞眾人。

經紀人爆料，松下洸平本人的方向感真的奇差無比，在電視台裡迷路更是家常便飯，只要他單獨行動，不是誤闖別人的攝影棚，就是找不到回自己休息室的路。對此松下洸平害羞坦承：「我真的是路痴，就算來同一個地方好幾次，我還是會迷路。」

相較於松下洸平在劇組搭建的房子中迷路，《至愛之花》另外三位要角多部未華子、今田美櫻及神尾楓珠在房內倒顯得如魚得水。劇中經常在房內聚會的他們，拍攝空檔不是聊天就是玩遊戲，笑聲響徹整個空間。其中今田美櫻跟神尾楓珠還因為周遭環境實在太舒服，拍戲拍到不小心真的在沙發上睡著，被松下洸平笑說：「你們兩個也放太鬆了吧！我們在旁邊彩排的時候超怕吵醒你們的！」