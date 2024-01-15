曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音今（15）日出席LINE TV、華視共同出品的全新戲劇《華麗計程車行》記者會，4人在劇中飾演溫馨一家人。曹佑寧去年和楊千霈搭檔主持金馬紅毯，不僅忘詞石化不知所措，還不慎用麥可風戳到林青霞臉，招來不少負評。雖被罵慘，但他今說真的沒有留下陰影，自認心理素質滿強，「金馬當天的確很慌張，不過事先已經有心理建設，畢竟是做不擅長的事情。」

金馬前曹佑寧已先設想忘詞時要怎麼補救，但典禮當下發生，卻一度搞不清是現實還是夢境，「我只能用過去打球的經驗，要自己深呼吸放鬆，但就是沒辦法，深陷黑洞爬不出來。」他也還原當時因為林青霞離麥克風太遠，他下意識把麥克風跟過去，就不小心戳到，「我後來看畫面，那時狀態是真的很累，眼睛充滿血絲。」他也感謝楊千霈神救場。

曹佑寧提到會接下這項工作是因為機會難得，他其實同時軋戲，「我很久沒去金馬，只有出道時走過紅毯，而且是金馬60，想換個身分挑戰嘗試看看。」他也不避諱看批評的留言，還說自己「很喜歡看」；回家有哭？他笑回：「沒有啦，我不會哭。」郭子乾則在旁補槍：「回家台詞全部記起來？」引來爆笑。

會再挑戰典禮主持？曹佑寧尷尬說：「我覺得先把自己準備好。」楊麗音跳出來替「兒子」說話，鼓勵道：「我覺得要給小曹拍拍手，他跨領域挑戰自己。相信下一次會更好，在哪裡跌倒在哪裡爬起來。」還建議他下次主持記得找郭子乾，他最會即興表演，忘詞也沒關係。

《華麗計程車行》2月18日起，LINE TV、華視，每週日晚間10點同步首播。