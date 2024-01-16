原民會1名林姓女副主委，2022年6月因追求女部屬A女傳訊「我不喜歡妳不在辦公室的感覺！」，並以肢體碰觸的方式騷擾女部屬，又因要求女下屬刪除訊息不成，徒手毆打腳踹A女腹部，致A女腹部、背部、右上臂、左小拇指鈍挫傷及左手擦挫傷，A女因此提告，新北地院審理後依跟蹤騷擾罪，處有期徒刑4月，傷害罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑5月，可易科罰金。緩刑2年。

判決指出，林女當時為原住民族委員會副主委，為A女之上司，林女因有意追求A女，違反A女僅欲以同事關係相處之意願，持續傳送訊息「紅塵中遇見了妳，我心喜若狂。我忘了我的年紀、我的性別。我喜看妳的一顰一笑，我偷瞧妳的眉妳的眼，你的一舉一動我放在心底，不想放掉。」、「我不喜歡妳不在辦公室的感覺！」、「因為，妳的身體是我的勢力範圍」及肢體碰觸等方式騷擾A女，使A女心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

又於2023年2月9日13時30分許，在辦公室內，因要求A女刪除其行動電話內通訊軟體LINE之對話紀錄遭到A女拒絕，林女於試圖奪取A女之行動電話時，先徒手毆打A女，並以腳踹A女之腹部，致A女受有腹部、背部、右上臂、左小拇指鈍挫傷及左手擦挫傷共2處（0.2cm*0.2cm）等傷害。案經新北地方檢察署檢察官偵查起訴。

法院審酌，被告不思以理性面對自身愛慕A女之情感，竟為滿足自身私慾，無視A女感受，對A女反覆傳送訊息、書信，進而跟蹤騷擾，使其承受精神上困擾痛苦，更為搶奪告訴人手機，而以徒手之方式傷害告訴人，所為顯有不該，惟考量被告於本院準備程序時終能坦承犯行，態度尚佳；依跟蹤騷擾罪，處有期徒刑4月，傷害罪，處有期徒刑2月，應執行有期徒刑5月，可易科罰金。緩刑2年。提供80小時之義務勞務；另參加6小時之法治教育課程。緩刑期間付保護管束。可上訴。

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