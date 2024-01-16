由千位誠品書店職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」完整得獎名單16日公布！資深出版工作者李惠貞以《大人只知道部分的世界》獲「年度最期待作家」；PTT 詩版名人謝知橋《生來憂傷》拿下「年度新人」獎；「書店職人最想賣」由《從前從前，有間古書店》脫穎而出；「最想說服爸媽買」獎項則由情緒引導繪本《想哭就哭成一座噴水池》奪得。

榮獲「年度最期待作家」的李惠貞站在孩子角度為其發聲的作品《大人只知道部分的世界》，直白道出「每個大人也只活過一種人生」、「任何觀點都只代表部分的世界」等勵志金句，書店職人欽佩道：「這麼誠實的大人我還是第一次見到！」李惠貞獲知得獎消息則自謙：「我從不敢以作家自居，因此對我來說，更能感受到這座獎的份量。我會把它當成對我的鼓勵，在缺乏信心的時候，它將成為助力，幫助我繼續前進。」

PTT 詩版名人謝知橋以幽默詩句反轉感傷的負面印象，集結逾80首經典代表和全新詩作的首本出版品《生來憂傷》，則讓書店職人形容：「謝知橋擅長以諧音及雙關搭建一座橋，到橋的另一頭回望，才赫然發現剛剛走過的是生命的憂傷。」

獲「書店職人最想賣」獎項的《從前從前，有間古書店》，作者奧利佛．達克賽爾，大方揭露古籍珍本交易秘辛，更集結百年間的奇人異事，像是住在地下室的惡魔、怪人訪客等引人入勝的題材，令書店職人感同身受，更感謝有這本書激發讀者對於書店的好奇與喜愛。

童書獎項由情緒教育繪本《想哭就哭成一座噴水池》奪得，作者諾耶蜜．沃拉藉由最有創意的方式捍衛哭泣正義，趣味的內容不僅能有效轉換情緒，也能帶領孩子發揮想像力。即日起至2／29「誠品閱讀職人大賞」得獎書展於全台誠品書店及誠品線上開展，20日起系列講座接力開跑，得獎作者現身分享，近距離與讀者暢談創作歷程。