形象廣告由Rafael Pavarotti掌鏡。（Dior提供／黃唯淯台北傳真）

傑米道南為Loewe拍攝形象大片，畫面充滿表情張力。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

Omar Apollo自己與Loewe包款上台也挺High（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

Dior男裝創意總監Kim Jones掌舵品牌歷經五個年頭，他將Dior從過往的斯文優雅搖身一變成為帶有優雅與高街風格的鮮明輪廓，從市場的關注度來看，Kim Jones算是操作的相當成功，而近期發表的夏季系列中，他則將個人對男裝的觀察結合Dior前藝術總監的風格，找來攝影師Rafael Pavarotti成功打造Dior夏季形象大片，他以帶有藍、綠、黃、橙、粉等明亮色調做為背景，讓服裝形象更為鮮明、大膽。

而另一邊Loewe則是找來David Sims操刀拍攝2024春夏廣告，不同於Rafael以色調呈現出服裝細節，Loewe則是以空間和人物的微妙情緒達到宣傳效果，如新任全球品牌大使傑米道南（Jamie Dornan）隨性地坐在工作室中，手上的Puzzle Fold隨意的拉扯使用，另一幅則是歌手Omar Apollo在空無一人的舞台上，只剩他與Loewe Puzzle Fold包款，兩相比較的情緒充滿千言萬語，動靜之間也頗具Loewe慣有的特質性風格。