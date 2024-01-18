好萊塢巨星兼前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)，近日從洛杉磯飛到德國慕尼黑時，因事先未申報瑞士名錶，當地海關將他扣留約3小時、要求補繳百萬潛在稅款，並依法提出刑事訴訟，所幸阿諾補繳稅款後，順利恢復自由身。

根據《CNN》報導，擁有美國和奧地利雙重國籍的阿諾，為了前往奧地利參加史瓦辛格氣候倡議慈善拍賣會，從洛杉磯搭機出發，當地日期1月17日抵達德國慕尼黑機場，海關發現他攜帶的瑞士名錶價值約2.6萬歐元（約新台幣89.3萬元）未事先申報，因此依法扣留。據悉，這支瑞士名錶是製錶商愛彼特地為阿諾打造，他計畫隔日在拍賣會上捐出。

慕尼黑海關的一位工作人員稱，阿諾被扣留約3小時，說明拍賣這支手錶的理由正當，且從未被要求填寫申報表。不過，該工作人員表示，這支手錶是留在歐盟的進口產品，任何人必須要事先申報，依稅法將向阿諾提出刑事訴訟。

阿諾沒有多加辯解，接受繳納該手錶的潛在稅款35,000 歐元（約台幣120萬），以便能順利通關；想不到接下來發生一連串鳥事，因海關規定至少一半稅金必須用現金支付，阿諾被海關帶去ATM領現金，但ATM的限額太低，沒辦法一次取出補稅，眼見銀行已打烊，一行人再度回到機場，海關拿出一台新的刷卡機才化解問題。

被問到為何要花3小時扣留，海關表示阿諾的所有行李都必須接受檢查，所以需要耗費更長的時間。阿諾補繳完稅款後，終於被海關放行，成功入境。