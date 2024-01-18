眾多彩迷期盼的威力彩頭獎，本期（1／18）仍未有幸運得主出現。派彩結果，頭獎槓龜，貳獎1注中獎，獎金新台幣241萬8291元。台彩公司保證，下期（1／22）頭獎獎金仍有2億元。想要成為2024年威力彩的頭號幸運兒仍有機會！

威力彩今（18日）晚開出第113000006期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為02、04、06、14、31、34，第二區中獎號碼為03。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。