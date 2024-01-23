五角大廈採購官員證實，就在B-21於去年下旬首次飛行後，現已正式批准它的慢速生產。

防衛快報(Breaking Defense)報導，美國國防部副部長拉普蘭特 (William LaPlante) 說：「B-21突襲者(Raider)轟炸機的生產工作正在向前推進。去年秋天，根據地面和飛行測試的結果，以及研發團隊成熟的製造計劃，我批准慢速度生產專案。」

他補充說：「B-21計劃的關鍵，就是它從一開始就是為大量生產而設計，有大規格的數量，才能向對手發出明確的威懾。所以，如果不及早大規模生產並且部署，那麼就失去它的意義。」他補充道。

有關合約價值和量產型交付日期等更多詳細資訊，還尚未立即公佈。

B-21是美國戰略核打擊的接班人，它同時取代B-2「精神式」( Spirit)和B-1「槍騎兵」(Lancer)兩種轟炸機，專為遠程任務而設計，並具有比B-2更先進的匿蹤特性，可滲透敵方的防空系統，將其打出缺口。雖然體積較B-2來的小，載彈量也略少，但是它的總產量很大，美國空軍的基本採購量是100架，所以能夠全球布署與派駐。

研發與生產商諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)在去年11月，就希望五角大廈及早提供低速生產合約，因為由於通貨膨脹的影響，早期生產的批次可能無法為公司帶來利潤，必須增加產量到某一規模才能打平成本並獲利。

該公司表示：「據美國空軍透露， B-21已進入低速初始生產階段。表明我們已做好生產準備，達到了所有飛行性能數據上的要求….作為世界上第一種6代戰機，B-21 將是美國空中力量未來的支柱，除了本身的性能，還透過資料鏈數據、感測器和高性能武器，整合之後帶來了更廣域的戰場感知….B-21在設計之初就有升級的餘裕，可以快速升級以跟上不斷變化的威脅。」