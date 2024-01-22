中國大陸海關統計數據，去年用於製造晶片的機台進口金額大增14%，接近400億美元，是自2015年有此份報告以來，金額第2大的。總的來說，2023年整體進口金額減少5.5%，唯獨這些生產機具逆勢成長，表示中國大陸很想早日實現半導體自給自足的局面。

彭博社指出，大陸晶片業者正如火如荼地投資新的半導體廠，除了拉抬自己的高科技能力外，也可不再受到歐美等國祭出的禁售令所威脅。在美國高舉違反國安的大旗下，大陸愈難愈難買到這些生產晶片的各類型機台。

受限於這些禁令，有可能會讓中芯國際等大陸半導體業者，在未來買不到想要的機台。因此在去年，趁美國部分新的出口管制尚未真正出台前，大陸從荷蘭購買的高科技機具進口暴增。

由於各公司行號在荷蘭管控政策開始實施前紛紛搶購，大陸去年12月從荷蘭進口的曝光機金額年增近10倍，達11億美元。不過，儘管有些禁令尚未生效，荷蘭半導體製造大廠ASML還是順應美國政府要求，取消部分中國大陸高階晶片生產機台的訂單。